PALAZZO DOGANA: “FOGGIA E LA CAPITANATA, UN CASO APERTO”

In programma, venerdì 29 ottobre alle 10.00 nel Salone del Tribunale di Palazzo Dogana, il seminario “Foggia e la Capitanata, un caso aperto - Linguaggio, deontologia, informazione e legalità”. Dopo il saluto del Presidente della Provincia, Nicola Gatta, interverranno: Piero Ricci presidente Odg Puglia; Raffaele Lorusso segretario generale FNSI; Rosalia Marcantonio Assostampa Puglia; Roberto Natale Rai per il Sociale; Massimo Levantaci La Gazzetta del Mezzogiorno - Foggia; Antonella Soccio Bonculture e Daniela Marcone vicepresidente nazionale Libera. Modera i lavori Gennaro Pesante ufficio stampa Camera dei Deputati. Ai partecipanti saranno attribuiti crediti per la formazione professionale dei giornalisti.