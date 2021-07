SETTORE VIABILITA’: ORDINANZA N. 22/2021

Si comunica che il Dirigente del Settore Viabilità della Provincia, arch. Angelo Iannotta con Ordinanza n. 22/2021 ordina:

- la chiusura totale al traffico della Strada Provinciale n. 125 (Ponte Celone – Ponte Lucifero), nel tratto compreso tra il km. 12+080 e il km. 14+320, nel centro abitato di CastelluccioValmaggiore, con sbarramento materiale della strada e apposizione di segnaletica di preavviso;

- la contemporanea deviazione del traffico sulla strada comunale “Della Prazzetta”;

- che tale chiusura al traffico e deviazione dello stesso sia indicata dalla necessaria segnaletica di obbligo e prescrizione secondo le norme previste dal Codice della Strada, D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e relativo Regolamento di Attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.;

- al Commissario di Governo per il dissesto idrogeologico della Regione Puglia, di far eseguire all’Impresa esecutrice dei lavori l’apposizione e il mantenimento della segnaletica prescritta, per tutta la durata dei lavori, secondo il Codice della Strada e relativo regolamento e successive modificazioni.

La presente ordinanza entra in vigore dalle ore 7,00 del 19.07.2021, fino alle ore 7,00 del 29.08.2021.

ORDINANZASP125