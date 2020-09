IL PRESIDENTE NICOLA GATTA: METTIAMO A DISPOSIZIONE DEL GOVERNO CAPANNONI DISMESSI E LOTTI LIBERI IN AREE ASI, PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA CORONAVIRUS

Con nota inviata in data odierna al Presidente Giuseppe Conte ed al Commissario per il COVID-19, Domenico Arcuri, il Presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta, ha evidenziato che “L’intero Paese sta attraversando un momento delicato, che rende necessaria l’adozione di ogni possibile azione utile a contribuire all’obiettivo comune di superare l’emergenza epidemiologica e di poter ritornare ad un contesto di normalità. Pertanto, al fine di una utile e concreta cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, nella qualità di Presidente della Provincia di Foggia e di Socio dell’ASI, sento di dover segnalare, all’interno delle Aree per lo Sviluppo Industriale, che ricadono nelle competenze dell’ASI di Foggia, lotti liberi e capannoni dismessi che potrebbero essere messi a disposizione per l’insediamento di attività finalizzate al superamento dell’emergenza epidemiologica in atto”.

Alla luce di tale scopo, con la medesima nota, il Presidente, Nicola Gatta, ha chiesto al Presidente della Regione Puglia, di assumere - tramite il Commissario dell’ASI di Foggia - ogni utile iniziativa, affinchè il Governo nazionale e la Struttura Commissariale per il COVID-19, vengano resi edotti, mediante apposita relazione ricognitoria che evidenzi le aree e gli immobili immediatamente disponibili.