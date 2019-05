IL SALUTO DEL PRESIDENTE NICOLA GATTA AL PREFETTO MARIANI ED IL BENVENUTO AL PREFETTO GRASSI

01.05.2019

Il Presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta, saluta il Prefetto, Massimo Mariani che andrà a Reggio Calabria e, nello stesso tempo, porge il benvenuto al nuovo Prefetto di Foggia, Raffaele Grassi.

“Porgo sentiti ringraziamenti, personali ed istituzionali, al Prefetto, Massimo Mariani, che, in un territorio complesso, come quello della Capitanata, ha saputo mettere in campo il proprio grande impegno per salvaguardare gli interessi dell’intera comunità, ottenendo risultati davvero eccellenti in termini di legalità e sicurezza. Il Prefetto Mariani ha collaborato fattivamente, altresì, alla costruzione del Contratto Istituzionale di Sviluppo della Capitanata, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri prof. Giuseppe Conte, su istanza della Provincia di Foggia. A nome della Provincia esprimo un caloroso benvenuto al nuovo Prefetto, Raffaele Grassi, cui non mancherà la partecipazione dell’Istituzione che mi pregio di rappresentare. L’augurio è di poter collaborare in sinergia per il bene e la crescita del territorio dauno”.

Indietro