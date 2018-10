INAUGURATA LA NUOVA SEDE DELL’UST (UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE)

25.10.2018

Inaugurata la nuova sede dell’UST (Ufficio Scolastico Territoriale per la provincia di Foggia) nel Palazzo della Provincia, ubicato in Via Telesforo n.25. Alla cerimonia sono intervenuti: il Presidente della Provincia, Francesco Miglio; il Dirigente dell’UST Foggia, Maria Aida Tatiana Episcopo; il Dirigente Vicario dell' USR Puglia, l'Assessore all'Istruzione del Comune di Foggia, Claudia Lioia, il Consigliere Provinciale, Gaetano Cusenza, il Dirigente della Provincia di Foggia, Giovanni D'Attoli ed il Prof. Domenico di Molfetta.





























































































