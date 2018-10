Convocazione Comitato Guida ACF – 16 ottobre – Palazzo Dogana

09.10.2018

Il Presidente dell’ACF, il Consigliere Provinciale Gaetano Cuusenza ha convocato il Comitato Guida di ACF, il 16 ottobre alle ore 11.30, a Palazzo Dogana. La riunione si rende necessaria per fare il bilancio delle attività svolte nel corso dell’anno e per condividere le iniziative da realizzare per completare quelle ancora in essere ed individuare quelle da pianificare per il 2019.







In particolare si conta di approfondire:







1) Via Francigena del Sud: -verificare come si è conclusa l’attività di strutturazione della Via Francigena, sul tratto San Giovanni Rotondo - Monte Sant’Angelo (vedi comunicazione pubblica al Convegno di Monte Sant’Angelo del 4 ottobre), -condividere come attivare l’attività omologa da realizzare sul tratto San Severo - Celle San Vito dopo l’approvazione della delibera provinciale per l’uso delle risorse del settore Ambiente, -completare la sottoscrizione degli Accordi tra Comuni sui due tratti e sulla gestione in generale della Via Francigena del Sud sul territorio foggiano, già avviata -condividere il sistema di alleanze con le aggregazioni di Comuni che si vanno costituendo nel territorio regionale (Comuni del Salento) e nel territorio nazionale attraversato dalla Via Francigena del Sud (Campania e Molise)



2) Sviluppo delle alleanze costituite e da costituire: -Protocollo d’intesa con la rete delle Scuole foggiane, sottoscritto il 15 febbraio 2018 -Protocollo d’Intesa con l’Università di Foggia, sottoscritto il 19 aprile 2018 -Protocollo d’Intesa da sottoscrivere con le Associazioni imprenditoriali con cui si è già avviato un primo positivo colloquio -Protocollo d’intesa da sottoscrivere con le Associazioni culturali, sportive e religiose



3) Formazione dei giovani Amministratori e dei giovani da impegnare nello sviluppo locale



4) Rapporti con Impresa Insieme S.r.l per l’esercizio delle funzioni di Segreteria e Ricerca& Sviluppo, previste dalla Convenzione ACF



5) Comunicazione territoriale integrata e allargamento della base associativa

