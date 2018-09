TORNATA DI QUATTORDICI LOTTI DI LAVORI finanziati per l’importo complessivo di € 15.000.000,00 nell’ambito del POR Puglia FESR FSE 2014-2020 - “Piano per la messa in sicurezza e l’infrastrutturazione viaria interna dei Monti Dauni”

11.09.2018

In pubblicazione sul sito della Provincia di Foggia, a cura della Stazione Unica Appaltante, nella sezione bandi e concorsi, il bando per la tornata di quattordici lotti di lavori finanziati per l’importo complessivo di € 15.000.000,00 nell’ambito del POR Puglia FESR FSE 2014-2020 - “Piano per la messa in sicurezza e l’infrastrutturazione viaria interna dei Monti Dauni”.

I lotti sono così specificati:

Lotto 1: “S.P. 130 LUCERA-ALBERONA-ROSETO”, importo € 2.380.000,00;

Lotto 2: “S.P. 134 VOLTURINO-CROCELLA DI MOTTA”, importo € 1.195.000,00;

Lotto 3: “S.P. 125 PONTE CELONE-PONTE LUCIFERO”, importo € 1.194.815,36;

Lotto 4: “S.P. 115 TROIANA”, importo € 1.194.794,90;

Lotto 5: “S.P. 5 LUCERA-PONTE FORTORE”, importo € 861.702,80;

Lotto 6: “S.P. 121 PONTE BOVINO-PANNI”, importo € 796.500,00;

Lotto 7: “S.P. 139 BOVINO-ACCADIA”, importo € 796.500,00;

Lotto 8: “S.P. 99 ASCOLI-CANDELA-ROCCHETTA”, importo € 796.752,72;

Lotto 9: “S.P. 100 DI VARCO DI ACCADIA”, importo € 796.903,09;

Lotto 10: “S.P. 122 BOVINO-DELICETO”, importo € 457.700,00;

Lotto 11: “S.P. 126 DI CELLE DI SAN VITO”, importo € 398.318,00;

Lotto 12: “S.P. 8 LUCERA-SCULGOLA”, importo € 390.000,00;

Lotto 13: “S.P. 91 DELL’OFANTO”, importo € 321.688,30;

Lotto 14: “S.P. 10 TORREMAGGIORE-CASALVECCHIO”,importo € 300.000,00

url bando: http://www.provincia.foggia.it/atti_long.php?long=475













